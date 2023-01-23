中綿コート フーデッド キッズ ロングコート 厚手 寒さ対策 裹ボア 女の子 コート ロング丈 秋冬 アウター 冬服 ジャケット キッズ服 子ども 防寒コート【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

素材構成:：コットン



※詳細サイズは下記の画像をご参考くださいませ。測定方法による、多少の誤差はご了承くださいませ。







暖かく守りながら愛らしく着せるダウンジャケット！



シンプルでどんな服装にも合わせやすい！



男の子も女の子もどちらも着用可能です！



軽くて動きやすいながら、しっかり防寒もしてくれてとっても満足！



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