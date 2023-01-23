『中綿コート フーデッド キッズ ロングコート 厚手 寒さ対策 裹ボア 女の子 コート ロング丈 秋冬 アウター 冬服 ジャケット キッズ服 子ども 防寒コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 29分に出品され04月25日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材構成:：コットン
※詳細サイズは下記の画像をご参考くださいませ。測定方法による、多少の誤差はご了承くださいませ。
暖かく守りながら愛らしく着せるダウンジャケット！
シンプルでどんな服装にも合わせやすい！
男の子も女の子もどちらも着用可能です！
軽くて動きやすいながら、しっかり防寒もしてくれてとっても満足！
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落札価格8094円
362 入札履歴
終了
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