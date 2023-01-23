『Arnold Palmer トラベルカバー APTC-104 NV/RD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 31分に出品され04月26日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Arnold Palmer トラベルカバー APTC-104 NV/RD



【商品説明】

・丈夫なポリステル生地を使用



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。