『EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 22L EBY19 グレー 03【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 46分に出品され03月30日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 22L EBY19 グレー 03
【商品説明】
・サイズ/(本体)約32×43×17cm (容量)22L
・ポケット/外側ポケット：メッシュポケット×2／ファスナーポケット×1 内側ポケット：オープンポケット×2／ファスナーポケット×1／クッションパッド入りA4サイズポケット×1
・生産国/中国
・留め具の種類: ファスナー
・素材/ポリエステル
・表地: ポリエステル
・重さ/約690g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8094円
697 入札履歴
終了
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