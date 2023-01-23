『EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 22L EBY19 グレー 03【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 46分に出品され03月30日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 22L EBY19 グレー 03



【商品説明】

・サイズ/(本体)約32×43×17cm (容量)22L

・ポケット/外側ポケット：メッシュポケット×2／ファスナーポケット×1 内側ポケット：オープンポケット×2／ファスナーポケット×1／クッションパッド入りA4サイズポケット×1

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー

・素材/ポリエステル

・表地: ポリエステル

・重さ/約690g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。