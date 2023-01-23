『茨城県 ネストビール 冬季限定限定 賀正エール 瓶 330ml クラフトビール 24本(1ケース)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 01時 39分に出品され04月10日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,093円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：330ml×24本

メーカー名：常陸野ネスト

Alc度数 ： 8.0%

都道府県 ： 茨城県

ビールのタイプ ： エール

原材料 ： 麦芽・ホップ

備考 ：