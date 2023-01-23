『020190 Golf-Mechanix スイングバランス重量＆重量測定器 スウィング・バランサー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 43分に出品され04月01日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,093円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

020190 Golf-Mechanix スイングバランス重量＆重量測定器 スウィング・バランサー



【商品説明】

・Golf-Smith製と同じ商品です。

・クラブバランス（例：D2 C9）の測定

・クラブ総重量の測定

・重要なクラブバランスが簡単に計測できます。



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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