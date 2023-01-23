『絶壁予防・あせも予防 赤ちゃん専用枕 ジオピロー 枕 (エレファント， S) エコバッグプレゼント【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 08時 05分に出品され04月12日 08時 05分に終了予定です。即決価格は8,093円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品内容】・枕本体 ・カバー2枚（ブルー1枚＋お選び頂いた色1枚） 【サイズ】 Sサイズ：200×300×40mm 適合サイズ：頭回り40cm以下 目安月齢：0~6か月 Mサイズ：230×330×60mm 適合サイズ：頭回り41cm以上 目安月齢：6~24か月