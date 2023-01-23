『オーエムジー(OMG!) スケートボード スケボー プロテクター 膝パッド 肘パッド 手首パッド 3点セット XSサイズ ?【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 13分に出品され04月12日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,093円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 永年にわたり多くのアメリカのトップブランドとの直接取引き＆交流を活かし、多くの有名ブランドに高品質なスケートボードギアを供給する工場に直接発注し直接販売する事で、余計な運送費や中間マージンを一切取り除く事が可能となり、この非常に高品質なスケートボードギアの驚きの低価格が実現しました。