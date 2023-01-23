『東芝 REGZA 48X8900L (48インチ) 反射防止 ノングレア 液晶TV 保護フィルム ノングレア 気泡レス加工 キズ防止【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 07時 13分に出品され04月05日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,093円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 東芝 REGZA 48X8900L [48インチ] 保護 フィルム カバー シート 反射防止 テレビ用 液晶保護フィルムフィルム シート カバー プロテクター プロテクト フィルター フィルタ 液晶 保護 画面 スクリーン マット アンチグレア 反射 型 V型 TV東芝 レグザ