Relxhome 骨伝導イヤホン、水泳用IP68防水イヤホン、 16GBメモリ内蔵のMP3スポーツイヤホン、マイク付きBluetooth骨伝導イヤホン【新年の贈り物】

商品情報

【最新の骨伝導技術】骨伝導ヘッドホンは、外耳道ではなく頭蓋骨の骨を介して音波を伝達するヘッドホンです。 ユーザーが耳を自由に保ちながら、デバイスのオーディオを聞くことができるようにします。 耳が腫れの負担を取り除くのを手伝ってください、これは彼らの周囲を意識し続けるために彼らの耳を使う必要がある人々に利益をもたらします。

【スポーツを楽しみながら危険に注意する】オープンイヤーデザインにより、周囲の状況を聞き取り、接続を維持し、周囲の状況を認識できます。従来のイヤフォンヘッドホンやヘッドセットヘッドホンよりも安全で、ランニング、ハイキング、サイクリングに最適です。 、トレーニング、ジム、スポーツ、ドライブなど。

【IP68防水定格】IP68防水設計に基づいており、水中での使用が可能で、汗や雨にも簡単に耐えることができます。 スポーツ、フィットネス、ランニング愛好家、特に水泳に最適なトレーニングコンパニオンです。 （水泳時にはMP3モードを使用してください。Bluetoothモードは水中で信号を送信できません。）

【16GBメモリを搭載したMP3プレーヤーモード】