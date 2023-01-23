『SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ブラウン PEX-02BR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 05時 00分に出品され05月04日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気のプチエグザームに木目調プリントのタイプが登場ウォールナット調の木目は落ち着いた雰囲気を演出す待機電力がゼロで、大変経済的可動範囲が広く軽やかに動くアーム、縦横自在に動くシェードでグレアカットスワンのLEDデスクライトは、十分な明るさと良質な光を実現し、快適な作業環境をご提案する