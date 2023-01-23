『リュミエール 約330本 燃焼時間約8分 東海製蝋 171-07 (5個セット)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 00時 54分に出品され05月02日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リュミエール 約330本 燃焼時間約8分 東海製蝋 171-07 (5個セット)
【商品説明】
・芯の色が8種類ある、燃焼時間約8分のミニローソク。安心の日本製。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8092円
906 入札履歴
終了
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