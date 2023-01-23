『バギーポート カードケース 本革 ブオナ ZYS2404 メンズ パープル BP-ZYS2404-PL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 22分に出品され03月05日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バギーポート カードケース 本革 ブオナ ZYS2404 メンズ パープル BP-ZYS2404-PL



【商品説明】

・その他：通帳収納可能

・カード入れ：3ヶ所 ・ポケット：1ヶ所

・メイン素材: レザー

・外寸：縦7.5cm×横10.5cm×まち1.5cm ・重さ：50g

・表地: レザー

・表素材： イタリアンレザー 手ざわり： 柔 硬 （※表記は目安です） ・裏地： 有り（ナイロン）



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 9.14 cm

奥行 : 13.72 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。