『ローズマリー （白色） ファイバー キューブ ポット 鉢植え 軽量 株立ち トネリコ FIBER CLAY（ファイバークレイ） 鉢 白 ホワイト 正方形 四角 スクエア 苗 苗【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 47分に出品され03月11日 18時 47分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：LAND PLANTS
フラワー・ガーデニング
*お水をあげれば・ぐんぐん成長します！* 冬も外でOK
『 爽やかな香りのローズマリー シンプルモダンなスタイリッシュ植木鉢です 』
植替えいらずが
虫よけ効果あり！ お料理に使えます お庭・ベランダのアクセントに！
新築お祝い用として 絶大な人気を頂戴いたして参りました
ローズマリー （白色） ファイバー キューブ ポット 鉢植え 軽量 株立ち トネリコ FIBER CLAY（ファイバークレイ） 鉢 白 ホワイト 正方形 四角 スクエア 苗 苗
¥ 8092
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ローズマリー（大型） ファイバー キューブ ポット 黒色 鉢植え 軽量 株立ち トネリコ FIBER CLAY（ファイバークレイ） 鉢 灰 黒 ブラック 正方形 四角 スクエア
¥ 8092
ローズマリー（大型） 黒色 ファイバー キューブ ポット 鉢植え 軽量 株立ち トネリコ FIBER CLAY（ファイバークレイ） 鉢 灰 黒 ブラック 正方形 四角 スクエア
¥ 8092
ローズマリー（大型） 黒色 ファイバー キューブ 陶器鉢 鉢植え 軽量 株立ち トネリコ FIBER CLAY（ファイバークレイ） 鉢 灰 黒 ブラック 正方形 四角 スクエア
¥ 8092
ポリエチレンメッシュ 17）MS-200目｜PE200目｜メッシュ：156*100｜幅（cm）：120×長さ（m）：1
¥ 8092
トンボ工業 スーパーワンピースホーク 木柄 4本爪 SOF 1本
¥ 8092
(まとめ) アイデック うね草取りまー シングル 替刃セット UT-SC 1セット 〔×5セット〕
¥ 8092
(まとめ) 豊稔企販 光山作 裏目式刈払鎌 220mm HT-1126 1個 〔×3セット〕
¥ 8092
(まとめ) キンボシ 金星 背金付鋸鎌(特殊鋼)140449 1丁 〔×5セット〕
¥ 8092
京セラインダストリアルツールズ リョービ 超高級刃 ヘッジトリマ用 380mm B-6731127 1本
¥ 8092
〔6個セット〕 セーブ・インダストリー ソーラー式 ボール型ガーデンライト 812046X6
¥ 8092
7営業日出荷 (業務用25個セット) Sita 指先が出せる便利な手袋 〔S〕 SYT-S
¥ 8092
セフティー3 高密度防草シート 玄 耐候性約3年 幅1m×長さ50m
¥ 8091
(まとめ) 豊稔企販 萬作 片刃薄鎌安来鋼付 165mm HT-0348 1個 〔×5セット〕
¥ 8091
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¥ 8091
山口久乗 まわりん 花
¥ 8091
Berger 軽量刈込鋏2510 450mm ▼442-4972 2510 1丁
¥ 8091
落札価格8092円
602 入札履歴
終了
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