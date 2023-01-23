『ローズマリー （白色） ファイバー キューブ ポット 鉢植え 軽量 株立ち トネリコ FIBER CLAY（ファイバークレイ） 鉢 白 ホワイト 正方形 四角 スクエア 苗 苗【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 47分に出品され03月11日 18時 47分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フラワー・ガーデニング

*お水をあげれば・ぐんぐん成長します！* 冬も外でOK



『 爽やかな香りのローズマリー シンプルモダンなスタイリッシュ植木鉢です 』



植替えいらずが



虫よけ効果あり！ お料理に使えます お庭・ベランダのアクセントに！



新築お祝い用として 絶大な人気を頂戴いたして参りました