『アクアリウム 水槽 置物 B09JTSVXQV_CA NARF Saricho Ceramic White Coralline Coral frag Plugs Coral fra【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 21時 30分に出品され04月27日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 アクアリウム 水槽 置物 インテリア 海外モデル アメリカ 輸入物 B09JTSVXQV_CA NARF Saricho Ceramic White Coralline Coral frag Plugs Coral frag Base Round/Big Size Round/Hexagon (round24mm70pcs)

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

商品名（自動翻訳）：サリチョセラミックホワイトコーラルサンゴfragプラグコーラルfragベースラウンド/ビッグサイズラウンド/六角（round24mm70pcs）

型番：B09JTSVXQV_CA NARF

海外サイズ：round，24mm，70pcs

関連：アクアリウム，水槽，置物，インテリア，海外モデル，アメリカ，輸入物