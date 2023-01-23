『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 04分に出品され03月29日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LED付きおすすめセット。

水草の育成に有効なLED

インテリア性の高い、高級感のある全面曲げガラスの水槽セット

簡単・便利な外掛け式フィルターと、明るいLEDライトがついたセット

本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23*23*27cm

ペット用品/熱帯魚・観賞魚/水槽・アクアリウム/水槽