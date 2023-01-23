『BILLY WOODS (HIPHOP) BILLY WOODS (HIPHOP) CHURCH LP CHURCH LP【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 16分に出品され03月10日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ディスクユニオン新宿ソウル・ダンスミュージックショップからの出品です。 / 未開封中古品です。 / 未開封 / LP / 中古品のためジャケットやライナー、ケース等にキズや汚れがある場合もございますので予めご了承下さい / ※レコードは基本的には佐川急便での発送となります（沖縄のみクロネコヤマトでの配送となります）。 / ※店頭でも販売しておりますので、品切れの場合は返金処理にて対応いたしますのでご容赦頂けますようお願い申し上げます。※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。 /