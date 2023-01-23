『★後藤照明 GLF-3521BRX ペンダントライト Jemini 透明ベルリヤ 電球別売 大正ロマン 昭和 アンティーク「送料無料」【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 15分に出品され03月16日 00時 15分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ＧＬＦ 後藤照明株式会社 歴史と ロマンの灯り

Gotoh Lighting Factroy co.，ltd. ＳＩＮＣＥ 1895



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メーカー：後藤照明株式会社〔GLF〕

商品名：ジェミニ (透明ベルリヤ・CP型BR)

型番：GLF-3521BRX

器具カラー：真鍮ブロンズ鍍金

コード長さ：約64cm

サイズ：全長約95×幅約23×高さ約25cm

重量：約800g

セット内容

・透明ベルリヤ硝子セード

・スチール(真鍮ブロンズ鍍金)

・丸環(真鍮ブロンズ鍍金)

・木製飾り

・小口ホルダー(真鍮ブロンズ鍍金)

・E-26モーガルソケット

・黒コード

・引掛シーリングキャップ付

・黒CPフレンジ

・丸木自在(茶)付

・電球別：LED電球対応



【有料追加オプション】

セット電球 ⇒(LEDフィラメントクリア球40W +2340円)or(LEDアンティーク球 40W相当 +2730円)

※現在、受注生産となっている場合がございます。

受注生産の場合、発送までに1週間ほどかかります。