『SANKO C203 シャトルマルチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 46分に出品され03月08日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SANKO C203 シャトルマルチ

【商品説明】

・パッケージ重量: 6.0 kg

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :86×48.5×42cm

・本体重量:5kg



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。