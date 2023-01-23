『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 カナル型 マイク付き 2017年モデル ブラッ【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 14時 27分に出品され04月03日 14時 27分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 カナル型 マイク付き 2017年モデル ブラッ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8092円
575 入札履歴
終了
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