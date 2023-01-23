『SCIENCE OF SOUND SCIENCE OF SOUND KALEIDOSCOPE PHONETICS KALEIDOSCOPE PHONETICS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 27分に出品され04月14日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン新宿ソウル・ダンスミュージックショップからの出品です。 / 再生に影響のない程度のキズ、汚れ等がありますが、中古品としては概ね状態良好です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / FILE COPYラベル/RARE LP ATCQ参加 / 中古品のためジャケットやライナー、ケース等にキズや汚れがある場合もございますので予めご了承下さい / ※レコードは基本的には佐川急便での発送となります（沖縄のみクロネコヤマトでの配送となります）。 / ※店頭でも販売しておりますので、品切れの場合は返金処理にて対応いたしますのでご容赦頂けますようお願い申し上げます。※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。 /