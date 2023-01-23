『[ミキハウス ホットビスケッツ] キャリーケープ 75-6006-455 (ONE SIZE， グレー)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 17時 37分に出品され04月09日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
はっ水加工 ウォッシャブル（ご家庭で洗えます） 抱っこのときにママの手を差し込めるポケット付き 保温性の高い中綿を使用
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¥ 8063
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落札価格8092円
816 入札履歴
終了
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