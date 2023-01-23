『Viridii 人工観葉植物 フェイクグリーン 90cm フランスゴムの木 フランスゴム 造花 造花グリーン インテリア飾り用 ギフト フェ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 10分に出品され04月14日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Viridii 人工観葉植物 フェイクグリーン 90cm フランスゴムの木 フランスゴム 造花 造花グリーン インテリア飾り用 ギフト フェ



【商品説明】

・人工観葉植物なので、お手入れの手間もなく長期間、色褪せることなくインテリアをおしゃれに演出します。

・枝葉が畳まれた状態でお届けするため、枝葉の広げ方によってデザインやサイズが異なります。



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 110.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ Viridii

人工観葉植物

フェイクグリーン

90cm

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