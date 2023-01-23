『ウェア モア(Wear Moi) バレエ タンクトップ ドレスレオタード レディース BALKALA チュール スカート付 背中Uカット ピ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 32分に出品され03月30日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェア モア(Wear Moi) バレエ タンクトップ ドレスレオタード レディース BALKALA チュール スカート付 背中Uカット ピ
【商品説明】
・サイズ：XSサイズ ※ 詳細はサイズ表でご確認ください
・フランスの元プロダンサーのデザイン
・大人用サイズ
・素材：マイクロファイバー、スパンデックス
・豊富なサイズ＆カラー展開
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8092円
25 入札履歴
終了
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