[エドウィン ゴルフ] 【EDWIN GOLF エドウインゴルフ】 トートバッグ メンズ EDG901-04 ブルー フリー【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【ゴルフ用から旅行、ビジネスにも使える便利なトートバック】中身が見えないようZIPを付けた大型トートバック。外側には大型ポケット二つ、ペットボトル等が入れやすい縦型ポケット二つを装備。ボールケースなどの小物をカラビナで取り付け可能なテープデザイン。内側にも大小のポケット付きで、使い勝手の良いトートバックです。サイズ本体:H41cm x W38cm x D18cm持ち手:23cmEDWIN GOLFとは?「オンでもオフでも使える、きれいめゴルフスタイル」をコンセプトにリニューアルデビューしたEDWIN GOLF。機能性はもちろん、シルエット、フィット感、素材などボトムメーカーとしてのこだわりを随所にちりばめたパンツは、ゴルフだけではなく、ビジネスや普段着でも着回しできるのが特長。また、ポロシャツやアウター類も、機能性と動きやすさに加え、パンツとあわせた時に、もっともきれいに見えるシルエットを追求しました。ゴルフバッグやトートバック、キャップなど、「EDWIN GOLF」でトータルコーディネートを楽しめるアイテムもラインナップ。EDWIN GOLFは、カジュアルなのにジャケットとの組み合わせも決まる“ 大人のきちんと感"があるゴルファースタイルを提案します。