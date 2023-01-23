『ゴルフ レーザー距離計 golf 距離計測器 光学6.5倍望遠 データ記憶機能 速度測定 高低差測定ON/OFF 競技対応 振動機能 角度校【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 23分に出品され04月27日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴルフ レーザー距離計 golf 距離計測器 光学6.5倍望遠 データ記憶機能 速度測定 高低差測定ON/OFF 競技対応 振動機能 角度校



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。