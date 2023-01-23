自動給餌器 カメラ付き 猫 犬給餌器 自動餌やり機 4L大容量 遠隔操作 ペット 留守番 自動給餌機 猫 ペット 見守りカメラ ペット用品【2024年最新】

商品情報

【セット内容】

給餌器本体

充電ケーブル

ACアダプタ

乾燥剤

日本語取扱説明書

【ご注意】：

1.ご自宅のWIFIのパスワードが13桁の場合、パスワードを12桁にご変更して、改めて該当製品を接続してください。

2.楽天モバイルをご利用されている場合、キャリアより通信制限がありますので、外出先でモバイルWIFIで該当製品と繋がらい可能性があります。該当製品自身の不具合ではありません。



【適用対象】

20kg未満の猫、犬等の小型、中型ペット



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