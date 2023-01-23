『KingCamp キャンプ マット ダブル テントマット インフレーターマット 2人用ダブルサイズ 198x130cm 4cm 枕付き 自動【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 53分に出品され03月23日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp キャンプ マット ダブル テントマット インフレーターマット 2人用ダブルサイズ 198x130cm 4cm 枕付き 自動
【商品説明】
・【2人用サイズ・成人男性も余裕の長さ】 マット本体：約198*幅130*厚さ4cm エアピロー2個付き 今までになかった特大サイズで、大人2人が横に並んで寝ることができます。
・【三段式構造・枕が２つ付き】 三段式構造で、耐圧分散に優れ、通気性が良いので快適な睡眠をサポートします。このエアーマットは枕が２つ付き、極上の寝心地を提供できます。十分な厚みがありますので、熱や冷気は勿論、車内やキャンプ場でのゴツゴツ感を完全にシャットダウンできます！
・【耐久性に優れた素材】中材としての高密度ウレタンフォームは弾力性と柔軟性をもたらします。ポリエステルとPVCコーティングの生地で、防水性、通気性が良く、
【サイズ】
高さ : 20.20 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 66.20 cm
重量 : 4.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8091円
417 入札履歴
終了
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