『ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 08時 23分に出品され04月06日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37.4×33×57.6cm

・本体重量:2.2kg



【サイズ】

高さ : 23.80 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 45.60 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。