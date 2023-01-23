『ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 08時 23分に出品され04月06日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37.4×33×57.6cm
・本体重量:2.2kg
【サイズ】
高さ : 23.80 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 2.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8091円
530 入札履歴
終了
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