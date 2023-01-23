『DVD/オムニバス/LIVE VIDEO ネオロマンス 20th アニバーサリー・フィナーレ 豪華版 (4DVD+CD) (初回限定版)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 09時 14分に出品され03月14日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オムニバス (速水奨、神奈延年、堀内賢雄、岩田光央、森川智之、立木文彦、井上和彦)
2016年3月23日 発売
DVD:1
1.開演前のご案内〜天使の翼 〜Carry on your dream〜(オープニング)、開演前のご案内、天使の翼 〜Carry on your dream〜
2.オープニング 〜イントロダクション〜(オープニング)
3.オープニング(オープニング)
4.光の翼(ライヴコーナー1)
5.忘れえぬ面影(ライヴコーナー1)
他
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落札価格8091円
544 入札履歴
終了
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