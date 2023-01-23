『BD/OVA/OVA版ロードス島戦記 デジタルリマスターBlu-rayBOX スタンダード エディション(Blu-ray)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 04分に出品され03月06日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 OVA (安田均、水野良、草尾毅、冬馬由美、坂口芳貞、結城信輝、箕輪豊、萩田光男)

2018年8月24日 発売