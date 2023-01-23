『BD/OVA/OVA版ロードス島戦記 デジタルリマスターBlu-rayBOX スタンダード エディション(Blu-ray)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 04分に出品され03月06日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
OVA (安田均、水野良、草尾毅、冬馬由美、坂口芳貞、結城信輝、箕輪豊、萩田光男)
2018年8月24日 発売
マクロス ゼロ Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ ＢＯＸ／河森正治（原作、監督、メカデザイン），鈴村健一（工藤シン），小林沙苗（サラ・ノーム
¥ 8085
紺碧の艦隊／旭日の艦隊 コンプリート ＤＶＤ−ＢＯＸ ２／荒巻義雄（原作），藤本譲（大高弥三郎），玄田哲章（大石蔵良）
¥ 8085
銀河英雄伝説 ＤＶＤ−ＢＯＸ ＳＥＴ２／田中芳樹（原作），石黒昇（監督），河中志摩夫（シリーズ構成、脚本），堀川りょう（ラインハルト
¥ 8085
銀河英雄伝説 ＤＶＤ−ＢＯＸ ＳＥＴ２／田中芳樹（原作），石黒昇（監督），河中志摩夫（シリーズ構成、脚本），堀川りょう（ラインハルト
¥ 8085
鎧伝サムライトルーパー ［ＯＶＡ版］ ＤＶＤ−ＢＯＸ／矢立肇（原作），戸塚修（音楽），草尾毅（真田遼），竹村拓（羽柴当麻），佐々木望（
¥ 8085
鎧伝サムライトルーパー ［ＯＶＡ版］ ＤＶＤ−ＢＯＸ／矢立肇（原作），戸塚修（音楽），草尾毅（真田遼），竹村拓（羽柴当麻），佐々木望（
¥ 8085
アイドル防衛隊ハミングバード ＤＶＤ−ＢＯＸ／吉岡平，村山靖，柳沢まさひで（キャラクターデザイン），三石琴乃，玉川紗己子，天野由梨，草地
¥ 8085
機動戦士ガンダムＵＣ ＤＶＤ−ＢＯＸ［実物大ユニコーンガンダム立像完成記念商品］／矢立肇（原作），富野由悠季（原作），内山昂輝（バナ
¥ 8085
ブラック・ジャック ＯＶＡ ＤＶＤ−ＢＯＸ／手塚治虫（原作），大塚明夫（ブラックジャック），水谷優子（ピノコ），杉野昭夫（キャラクタ
¥ 8085
新ゲッターロボ Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／永井豪（原作），アニメ，石川賢（原作），石川英郎（流竜馬），内田直
¥ 8085
生徒会役員共 ＯＶＡ＆ＯＡＤ Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／氏家ト全（原作），浅沼晋太郎（津田タカトシ），日笠
¥ 8085
ルパン三世 Ｍａｓｔｅｒ Ｆｉｌｅ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／モンキー・パンチ（原作），栗田貫一（ルパン三世），小林清志（次元大介
¥ 8085
紺碧の艦隊／旭日の艦隊 コンプリート ＤＶＤ−ＢＯＸ ３／荒巻義雄（原作），藤本譲（大高弥三郎），玄田哲章（大石蔵良）
¥ 8085
DVD/OVA/アニメ「Starry☆Sky」スペシャルプライスDVD-BOX1 (スペシャルプライス版)
¥ 8050
インペリアル・ホビー・プロダクション 1/700 イギリス海軍 空母 HMS コロッサス 1944年 プラモデル IHP
¥ 8047
OVA「テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION」アニバーサリーBD-BOX [Blu-ray]
¥ 8035
エクスドライバー DVD-BOX [DVD]
¥ 8011
BD/OVA/OVA ToHeart2 adnext 特装版 Vol.2(Blu-ray) (初回特装版)【Pアップ】
¥ 8008
落札価格8091円
551 入札履歴
終了
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