『Hyper Pet IQ Treat lick mat for Dogs Dog Slow Feeder & Cat lick mats | Gre【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 06時 17分に出品され04月19日 06時 17分に終了予定です。即決価格は8,090円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Hyper Pet IQ Treat lick mat for Dogs， Dog Slow Feeder & Cat lick mats | Great Alternative to Slow Feeder Dog Bowls & Cat Slow Feeders | Perfect Dog licking mat， Cat Puzzle Feeder & Dog Enrichment Toysブランド：Hyper Pet商品サイズ：Bowl高さ：8.6 cm横幅：16 cm奥行：20.4 cm 商品番号：色：Green素材：