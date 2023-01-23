『MWC MIL/1966/OL Military Watch ブロードアロー オリーブグリーン (グリーン)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 20時 54分に出品され04月01日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MWC MIL/1966/OL Military Watch ブロードアロー オリーブグリーン (グリーン)
【商品説明】
・ケース径33mm（リューズ含まず) スチール合金製 ミドル ケース（オリブ仕上げ）316Lステンレススチール製リューズ、裏蓋
・ドイツのサプライヤーによる組み立て、調整
・ベルト ： 18mm USタイプ・ナイロンストラップ （ベジユ）
・ムーブメント ： MIYOTA 製クオーツ（SＲ626sw×1、電池寿命 約3年）
・風防 ： 強化プラスチック 防水性能 ： 日常生活防水
【サイズ】
高さ : 3.05 cm
横幅 : 7.62 cm
奥行 : 16.76 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8089円
751 入札履歴
終了
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