『S.H.フィギュアーツ 仮面ライダー 斬月 メロンアームズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 05分に出品され03月19日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ 仮面ライダー 斬月 メロンアームズ



【商品説明】

・(C)2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

・対象年齢 :15歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ S.H.フィギュアーツ

仮面ライダー

斬月

メロンアームズ