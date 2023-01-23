『ひかりデイリー 4kg（4袋） （1）中粒 キョーリン 1160136 教育施設限定商品 ed 183119【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 07時 12分に出品され04月24日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 錦鯉の理想的なデイリーフード商品名ひかりデイリー 4kg（4袋）お申込み番号ed183119