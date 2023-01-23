『テトラ (Tetra) ガラス リビングキューブ 20 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約20L) 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 47分に出品され03月14日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) ガラス リビングキューブ 20 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約20L) 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ
【商品説明】
・LEDライトが水槽内を明るく照らし、水のゆらぎを楽しむことが出来ます
・合わせ目がなくきれいに見えるスタイリッシュなオールインワン水槽が登場
・水中モーター式水槽一体型フィルターで音が静か
・水槽サイズ:横幅24.5?奥行24.5?高さ35.5?
【サイズ】
高さ : 28.40 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 41.20 cm
重量 : 6.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8089円
421 入札履歴
終了
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