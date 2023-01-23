『愛犬用アイスノン ワイド ワイドサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 16時 45分に出品され05月08日 16時 45分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

愛犬用アイスノン ワイド ワイドサイズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。