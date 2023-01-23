『ウミネコ(Umineko) UM-SH-01 耐寒-25度 本格 マミー型 ダウン シュラフ 寝袋 クラウドライト スリーピングバッグ ゆっ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 18時 55分に出品され04月27日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウミネコ(Umineko) UM-SH-01 耐寒-25度 本格 マミー型 ダウン シュラフ 寝袋 クラウドライト スリーピングバッグ ゆっ



【商品説明】

・【サイズ】使用時：210×80×50cm 収納時：約40×20cm 自重：約2，300g【耐寒温度】-25 ※かろうじて生命維持できる温度の目安【快適睡眠温度】-15 ※薄着で眠る事ができる温度の目安※左記数値は基準値であり個人の体感温度とは異なる場合があります。

・【安価なシュラフには無い嬉しい機能】・フットボックス。広い足元で寝返りがしやすい仕様。快適な睡眠をサポートします。・ショルダーウォーマー。高機能シュラフ御用達の機能。肩の部分はダウンのチューブを取り付けており、温められた吸気が逃げないような仕上がりとなっています。・足元のランドリーループ。こちらを利用して吊り下げることで効率的に



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。