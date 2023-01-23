『JD BUG TRAINING BIKE (トレーニングバイク) ブルー/ ブレーキ付 TC-04【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 50分に出品され03月26日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JD BUG TRAINING BIKE (トレーニングバイク) ブルー/ ブレーキ付 TC-04



【商品説明】

・シート: 高さ37.5-41cm無段階調整可能

・主な製造国 :中国

・対象年齢 :3から5才

・本体サイズ :約L860xW400xH540mm/ 重量: 約3.3kg

・耐荷重: 30kgまで



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 65.50 cm

重量 : 4.45 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ JD

BUG

TRAINING

BIKE

(トレーニングバイク)

ブルー/

ブレーキ付

TC-04