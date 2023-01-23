『FOURTEEN(フォーティーン) トラベルカバー TR0105 カラー：グリーン 対応：47.75インチ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 16時 33分に出品され04月10日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FOURTEEN(フォーティーン) トラベルカバー TR0105 カラー：グリーン 対応：47.75インチ



【商品説明】

・9.5型まで収納可能

・クラブ長さ47.75インチに対応

・原産国:中国

・発送に便利な送り状入れ付き



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。