『アドメイト[Add.Mate]キャットタワー 猫タワー 猫のおあそびポールお魚ファミリー ハイタイプ A23710/ キャットタワー 猫タワー【大型商品のため同梱不可】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 06分に出品され03月31日 06時 06分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャットタワー 猫タワー アドメイト 猫のおあそびポールお魚ファミリーハイタイプ生活シーンの変化に合わせ、ハイタイプ・ミドルタイプ・ロータイプと組み合わせるだけで、より大きなキャットタワーへとボリュームアップできます。複数飼いにも最適です。商品詳細・4903588237102・紙・麻・PP樹脂・スチール・ポリエステル・パーティクルボード・適応体重：約10Kgまで・中国・猫・生活シーンの変化に合わせ、より大きなキャットタワーへとボリュームアップ可能 サイズ・高さ1345mm×横幅550mm×奥行550mm・12.9kg 【猫タワーSALE】 モコペット
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落札価格8089円
512 入札履歴
終了
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