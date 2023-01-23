『（まとめ買い）ペットライン メディコート pHサポート 11歳から 老齢犬用 3kg（500g×6パック） ドッグフード ×3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 56分に出品され04月10日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

（まとめ買い）ペットライン メディコート pHサポート 11歳から 老齢犬用 3kg（500g×6パック） ドッグフード ×3



【商品説明】

・メーカー：ペットライン



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 9.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。