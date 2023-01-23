『ロジクール ワイヤレスマウス 無線 静音 Bluetbooth Unifying 7ボタン M590GT グラファイトトーナル ワイヤレス マウス w【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 02時 50分に出品され05月06日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クリック感覚はそのままに、音だけを削減した静音モデル
2台のコンピューターをコントロール可能なLogicool Flow搭載
ソフトウェア(Lgicool Options)により、好み応じた5つのボタンのカスタマイズが可能
対応OSUnifying・空きUSBポート・Windows 10以降、Windows 8、Windows 7・Mac OS X 10.10以降・Chrome OSBluetooth low energy テクノロジー・Windows 10以降、Windows 8・Mac OS X 10.10以降・Chrome OS、Android 5.0以降
操作距離:約10m※
有線/無線無線
本体サイズ(幅×奥行×高さ):64×103×40mm
読取方式光学式、保証期間:2年
付属品:単三形乾電池 x1、USB レシーバー、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
moshi Otto Q (EPP model)
¥ 8075
ワイヤレス充電器 2in1充電スタンド マグネット式 置くだけ充電 MagSafe対応 iPhone 14 /13/ 12 /11/Pro/
¥ 8072
Alxum PD USB充電ステーション 96W 10ポート 2*QC 3.0ポート 2*PD 18Wポート10台同時充電 PSE認証済 ス
¥ 8071
Superer ASUS互換用ACアダプター ROG Zephyrus G GA502 GA502D GA502DU TUF FX705D
¥ 8069
Kithouse K380Aワイヤレスマイク Bluetoothカラオケマイク 2本セット LED ディスプレイ 電池式 UHF 10チャンネル ダイ
¥ 8065
40s Bluetoothスピーカー 防水 IPX7 防塵 重低音 小型 ステレオ 大音量 ワイヤレス 長時間 再生 SD ランダム ポータ
¥ 8062
アドテック PD充電器 105W 3ポートノートパソコン充電/eMarker/マルチプラグケーブル V2付属USB-Cｘ2+USB-APow
¥ 8054
アドテック PD充電器 105W 3ポートノートパソコン充電/eMarker/マルチプラグケーブル V2付属USB-Cｘ2+USB-APow
¥ 8054
MURCIA 2 in 1 磁気ワイヤレス充電器、折りたたみ式デュアル高速磁気ワイヤレス充電ステーションスタンド iPhone 13/12/ Pro Max/Mini/Apple Watch Se
¥ 8050
【5個セット】BAUT PD対応Type-C/3USBポートAC充電器20W K BAC1C3UPD20KX5 [▲][AS]
¥ 8050
Panasonic（パナソニック） エネループPRO 単3形 （ハイエンドモデル） BK-3HCD/4C 1セット（20本入：4本パック×5）
¥ 8050
サンワサプライ USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort 変換アダプタ AD-ALCHVDVDP ネコポス出荷 送料無料
¥ 8035
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m パープル U2C-APCL10PUX5 [▲][AS]
¥ 8029
エレコム ELECOM ゲーミングキーボード V custom 有線 着脱式ケーブル 銀軸/スピードリニア テンキーレス USB Aポート×1 ブラック TK-VK200SBK
¥ 8014
エレコム ELECOM ゲーミングキーボード V custom 有線 着脱式ケーブル 銀軸/スピードリニア テンキーレス USB Aポート×1 ブラック TK-VK200SBK
¥ 8014
【5個セット】wantobe 究極ストロングケーブル TYPEC 3A 2.0M BK WTCKS200KX5
¥ 8008
【納期目安：１週間】エアージェイ MCJ-200M-WHX5 【5個セット】 Type-C to Lightning PVCノーマルケーブル 2m ホワイト (MCJ200MWHX5)
¥ 8008
【納期目安：１週間】エアージェイ MCJ-200M-BKX5 【5個セット】 Type-C to Lightning PVCノーマルケーブル 2m ブラック (MCJ200MBKX5)
¥ 8008
落札価格8089円
869 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！