ロジクール ワイヤレスマウス 無線 静音 Bluetbooth Unifying 7ボタン M590GT グラファイトトーナル ワイヤレス マウス w【新年の贈り物】

商品情報

クリック感覚はそのままに、音だけを削減した静音モデル

2台のコンピューターをコントロール可能なLogicool Flow搭載

ソフトウェア(Lgicool Options)により、好み応じた5つのボタンのカスタマイズが可能

対応OSUnifying・空きUSBポート・Windows 10以降、Windows 8、Windows 7・Mac OS X 10.10以降・Chrome OSBluetooth low energy テクノロジー・Windows 10以降、Windows 8・Mac OS X 10.10以降・Chrome OS、Android 5.0以降

操作距離:約10m※

有線/無線無線

本体サイズ(幅×奥行×高さ):64×103×40mm

読取方式光学式、保証期間:2年

付属品:単三形乾電池 x1、USB レシーバー、クイックスタートガイド、保証書、保証規定