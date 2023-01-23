『ラングス スクランブルバグ ブルー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 22時 42分に出品され05月08日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラングス スクランブルバグ ブルー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.60 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 67.30 cm

重量 : 3.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ラングス

スクランブルバグ

ブルー