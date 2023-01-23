『ムスタッシュ トートバッグ(タウン用) JGH6597 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 21時 30分に出品され03月27日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ムスタッシュ] トートバッグ(タウン用) JGH6597 ネイビー



【商品説明】

・タテ30.5cmxヨコ(上部46cmx底部36.5cm)xマチ12.5cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・持ち手の全長:56cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合皮

・重量:610g



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 45.80 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュ

トートバッグ(タウン用)

JGH6597

ネイビー