『ムスタッシュ トートバッグ(タウン用) JGH6597 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 21時 30分に出品され03月27日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ムスタッシュ] トートバッグ(タウン用) JGH6597 ネイビー
【商品説明】
・タテ30.5cmxヨコ(上部46cmx底部36.5cm)xマチ12.5cm
・ポケットの数:5(外側1/内側4)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・持ち手の全長:56cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合皮
・重量:610g
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 45.80 cm
奥行 : 46.40 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8088円
234 入札履歴
終了
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