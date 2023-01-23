『ユニフレーム(UNIFLAME) ＦＧポットハンガー 683323【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 48分に出品され03月31日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ユニフレーム(UNIFLAME)」より引用"



【商品名】

ユニフレーム(UNIFLAME) ＦＧポットハンガー 683323



【商品説明】

・【付属品】収納ケース

・【収納時サイズ】約780mm

・【生産国】日本製

・【素材】脚：ステンレス極太φ7mm／鎖：スチール

・【重量】約1.15kg／【耐荷重】約10kg



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 85.50 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。