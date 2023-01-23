『ユニフレーム(UNIFLAME) ＦＧポットハンガー 683323【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 14時 01分に出品され05月13日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ユニフレーム(UNIFLAME)」より引用"
【商品名】
ユニフレーム(UNIFLAME) ＦＧポットハンガー 683323
【商品説明】
・【付属品】収納ケース
・【収納時サイズ】約780mm
・【生産国】日本製
・【素材】脚：ステンレス極太φ7mm／鎖：スチール
・【重量】約1.15kg／【耐荷重】約10kg
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 85.50 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8088円
9 入札履歴
終了
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