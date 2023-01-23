『RIOSOL アウトドア用ベンチベッド 折りたたみ式 うたたねコット 収納袋付き/UTATANE COT【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 08時 52分に出品され04月23日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

RIOSOL アウトドア用ベンチベッド 折りたたみ式 うたたねコット 収納袋付き/UTATANE COT



【商品説明】

・【丈夫な600Dのオックスフォードクロスを使用】丈夫なオックスフォードクロスを贅沢に使用しております。オックスフォードクロスは、通気性が高く、肌触りが柔らかいのが特徴です。

・【商品説明】サイズ：収納時（約）：930×170×75mm、展開時（約）：1900×700×420mm、重量（約）：5.25kg、耐荷重（約）：150kgになります。収納袋も付いているので収納や保管も簡単です。素材はベッドシート部分に600Dオックスフォードクロスを仕様、フレームはアイロンとアルミを使用しております。

・【簡単組み立て＆コンパクト折りたたみ収納できる】

・【耐荷重150kgで大人2人でも余裕で座れる】

・【頑丈なアイロンフレームを使用】 頑丈な



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。