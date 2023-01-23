『Satechi アルミニウム Bluetooth ワイヤレス キーボード テンキー付き３台マルチペアリング Mac US配列 スペースグレイ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 19時 57分に出品され03月09日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Satechi アルミニウム Bluetooth ワイヤレス キーボード テンキー付き３台マルチペアリング Mac US配列 スペースグレイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 44.90 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。