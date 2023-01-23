『Bellroy Lite Laptop Sleeve 16 - Chalk【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 07分に出品され05月08日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bellroy Lite Laptop Sleeve 16" - Chalk



【商品説明】

・#N/A



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 28.30 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。