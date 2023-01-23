『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ NEWフォリア封筒型シュラフ 3シーズン用 チェック柄 最低使用温度5度 M【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 03時 39分に出品され03月27日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,087円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ NEWフォリア封筒型シュラフ 3シーズン用 チェック柄 最低使用温度5度 M
【商品説明】
・ファスナーで連結することでダブルとして使えます。
・ファスナーは上下から開閉できるので、少し暑い時などは足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
【サイズ】
高さ : 25.80 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 2.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8087円
65 入札履歴
終了
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